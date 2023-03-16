華立董事會16日通過去年盈餘分配，每股擬配發6.1元現金股利，以16日收盤價計算，殖利率上看7％。華立橫跨多產業的經營，在遇到景氣震盪激烈時，較不會受到單一產業循環影響，加上公司早在東南亞各國設立據點，以及歐美各地市場深入耕耘，展現經營韌性，規避近年因地緣政治帶來的營運風險，搭配長期穩定配息護體，股價更具抗跌性。

華立2022年合併營收735.7億元、年增4.33％，毛利率7.57％，營業利益為26.43億元；權益法認列的多家關係企業挹注下，也為業外收支的投資收益帶來8.8億元貢獻。

目前市場共識3C產業第二季景氣落底，下半年全球的經濟逐步回溫。華立在電動車、太陽光電及AI等熱門產業的布局並未間斷，以電動車為例，今年以來全球電動車品牌掀起降價搶市的風潮，並在各國宣布禁售燃油車的政策助攻下，電動車滲透率可望大幅攀升，華立在電動車ECU連接器、車用導航、車用攝像頭、充電椿及高壓元件都已成功切入，並在車廠輕量化需求帶動下，高強度的工程塑料也攻占數百項零件市場。 此外，華立在太陽光電的屋頂及地面電站開發成績已達54MW，今年將加強力度開發全台案場，年底前的太陽能電站衝刺目標為100MW，未來也將對高科技客戶提供綠電憑證及碳權交易，並與國際級大型基金及產壽險業者建立合作的投資平台。

AI運作需仰賴雲端運算處理龐大數據，功耗高、效能強的高速運算（HPC）晶片需求將逐漸增溫，擁有先進製程的半導體晶圓大廠最先發酵，華立身為半導體耗材類的最大供應商，也將跟著客戶水漲船高；雲端運算帶起的新一波高階伺服器、交換器商機，華立銷售的5G高頻銅箔基板、製程用的DI高解析度乾膜同樣受惠，營收可望逐季升溫。