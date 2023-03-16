性感網紅素海霖近期宣告進軍日本AV界，以「绘麗奈」名字拍謎片，在15日正式成為「香港首位日本AV女優」，原本就靠著美艷臉蛋和火辣身材聞名，成為AV女優後人氣更爆增；素海霖近日分享當上AV女優很刺激，但承認家人尚不知情，如果父母不接受，她也會為自己的選擇負責。

素海霖在成為AV女優後，引起華人網友們討論，而她也接受《香港01》專訪，透露自己其實從12歲就接觸AV這一塊，而她本來就不害羞分享性事，甚至還有在網上賣性感照，展現開放一面；素海霖更直言自己一直想當女優，還有投履歷到日本各大公司，卻都石沉大海，最近才透過台灣公司牽線，成功踏入AV領域，也自曝拍片感受「特別刺激」。

不過，素海霖也誠實地說，當上AV女優一事還沒告知父母，「他們到現在還不知道，對我來說是好事」，她希望消息傳得慢一點；對於父母有朝一日還是會知道事實，素海霖也表示，已經做好心理準備，她知道有捨才有得，自己的路要自己負責，就算父母不同意，還是盼望他們理解，她也會盡力照顧家人。

25歲的素海霖在香港是知名網紅，她曾出演電影《#PTGF出租女友》，去（2022）年因響應日本「不穿胸罩散步」（ノーブラ散歩）活動，分享在尖沙嘴海邊真空散步的影片，短時間引起熱烈討論，如今成為AV女優，更讓男粉絲有機會大飽眼福。