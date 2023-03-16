大陸今年政府工作報告最終版全文曝光，與前大陸國務院總理李克強現場宣讀、14日新華社受權發布版本相比，在涉及台灣部分進行部分文字增減，具體包含刪除原有的「堅定反獨促統」等敘述，扣除標點符號之後，今年對台工作論述降至不超過90字。

根據新華社16日公布「關於2022年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2023年國民經濟和社會發展計畫草案的報告」，當中的涉台內容與前大陸國務院總理李克強5日發表的政府工作報告內容相比，篇幅更為縮短，並刪除了部分內容。

最終版本的政府工作報告，涉台全文為「全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程，促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，深化兩岸各領域融合發展。」

相比李克強5日發表的政府工作報告內容，全文則是「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心開創復興偉業。」

前後版本對比之下，最終大陸中央審議通過的版本中，在涉台部分刪除了「堅定反『獨』促統」，以及刪除或調整「推動兩岸關係和平發展」、「兩岸同胞血脈相連」、「推動兩岸共同弘揚中華文化，同心開創復興偉業」等字眼，字數也從原版本的118字縮減至83字。