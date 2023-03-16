小S（徐熙娣）雖已是主持天后，但過去也曾發生過尷尬的訪問經驗，對方在受訪時全程「大擺臭臉」，原來是她在錄影前，在背後批評嘉賓被本人聽到，讓她當場糗到不行。

小S近日在《小姐不熙娣》透露，以前主持《娛樂百分百》時，錄影前拿到訪問嘉賓資料，她脫口一句「這誰誰誰啊有紅嗎？感覺很不紅欸，好難訪喔」，結果才說完就看到當事人和她四目相交，讓她瞬間尷尬只能擠出「嗨」這個字。

而小S也坦言當時的她還沒社會化，完全無法不知該如何化解尷尬，「真的不知道要接什麼耶」，後來就只能直接進棚錄影，而嘉賓全程臭臉，但她還要說出「這張專輯聽說很受歡迎喔，恭喜你啊，真的很好聽欸」等讚美詞，讓她糗到不行，當下真的很想離開現場。

至於被問到這位嘉賓現在還紅嗎？小S坦言她早就忘記對方是誰，也不知道對方還有沒有在發專輯。她也表示很多人會問小本子裡面寫什麼，「但我連剛剛第一場錄什麼都想不起來」，自招記性很差，開玩笑說「我這樣還要繼續主持下去嗎」。