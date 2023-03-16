去年以來富士康的iPhone生產線正在加速由中國轉往印度，知情人士預計印度2024年的iPhone年產量將提高到2000萬支，是目前的3倍以上，到那個時候「想不買印度製造的iPhone都很難」。

外媒《華爾街日報》近日引述富士康的官方說法稱，該公司將持續降低對中國大陸作為主要收入來源的依賴。富士康董事長在週三的財報電話會議上表示，目前富士康有大約 70% 的收入來自中國大陸，未來從中國大陸以外的市場比例將大幅增長。

另據《快科技》引述知情人士表示，富士康計劃2024年時將印度組裝iPhone的年產量提高到2000萬支，雇工人數將增加2倍至10萬人。目前該廠的iPhone年產量約600萬支，亦即到明年的產量將是目前的3.3倍。

知情人士說，除了清奈所在的坦米爾那都省（Tamil Nadu），富士康計劃在卡納塔卡省（Karnataka）設立新的iPhone與其他產品的生產線。另外，還考慮在海得拉巴市（Hyderabad）建新廠，並在印度為半導體事業建造碳化矽製造廠與封裝廠。

報導說，隨著蘋果公司近年來不斷加速推進產業鏈的調整，印度在許多人眼中無疑正成為一個有著巨大吸引力的潛在選擇，但是想要擺脫中國製造會遇上不少困難，最常見的說法是供應鏈的轉移不易，而且印度生產線的良率還不行。

不過熟悉情況的大陸供應鏈人士表示，只要印度生產線規模持續擴大，供應鏈自然會跟著過去，另外印度良品率低也只是暫時，未來隨著成熟度的提高，印度生產iPhone速增加，屆時想不買印度版本的iPhone都困難。