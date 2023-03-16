大陸國務委員兼外長秦剛16日與烏克蘭外長庫列巴通電話，闡述大陸國家主席習近平提出的「四個應該」，除強調中方在烏克蘭問題上秉持客觀公正立場，致力勸和促談，呼籲國際社會為和談創造條件，並強調無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。

秦剛說，中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，儘快恢復和談，推動重返政治解決軌道。希望烏俄為對話談判保留希望。

根據大陸外交部公告引述秦剛所說，建交31年來，中烏關係保持發展勢頭。烏方表示致力於在相互尊重基礎上與中方建立真誠的關係，中方予以讚賞，願與烏方一道著眼長遠，共同推動兩國關係持續穩定發展。中烏務實合作基礎良好、潛力巨大，實現中國式現代化進程將為中烏互利合作提供更廣闊機遇。

庫列巴表示，中國不僅是烏克蘭的重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國。祝賀中國近期成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解。烏方從長遠角度看待兩國關係，將繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整，期待與中方增進互信，深化各領域合作。

庫列巴也介紹烏克蘭危機最新情況及和談前景，感謝中方向烏提供人道主義援助，表示中方發佈的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，體現了推動停火止戰的誠意，希望與中方保持溝通。