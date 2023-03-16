匿名的內情人士表示，通膨是三星德州泰勒廠建廠成本攀升的主因，營建成本占增加成本的8成，因為建材的價格變得更貴了。

另一名消息人士表示，倘若泰勒廠的營建速度拖延，總成本可能會更高，並強調估計的成本數字易有變動。該廠房越晚完工，總成本也就更高。對此消息三星未能及時回應。

無獨有偶，英特爾甫於一周前才傳出德國東部馬德堡（Magdeburg）晶片廠的建廠成本，由預估170億歐元（約180億美元）暴增至300億歐元的消息，主因是能源與原物料成本狂飆。

拜登內閣推出晶片法案，目的是提高美國晶片產能，全球半導體業者正積極爭取美國的高額補貼。然而美國商務部官員在3月稍早表示，大部分的政府補貼僅涵蓋建廠成本至多15％。

此外，美國規模520億美元的晶片法案只有390億美元直接投資企業建廠。自美國研議晶片法案3年以來，勞工成本急速上揚，鋼等建材價格大漲，進一步推高企業的設廠成本。

台積電去年稍晚宣布，亞利桑那州晶圓廠的投資金額擴大兩倍，至400億美元。

三星2021年宣布在德州泰勒市打造美國第二座晶圓廠，擬生產供人工智慧、5G和手機使用的先進晶片，並承諾創造2,000份高科技工作。

熟知內情人士透露，三星正趕在2024年前讓泰勒廠完工，在2025年開始生產晶片，如此一來就能在2026年期限前取得工廠設備的投資稅額抵減。

消息人士指出，三星已經花費泰勒廠初估建廠成本170億美元的半數，該公司有可能再蓋其他新廠。