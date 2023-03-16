《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳（JK Rowling），過往因為在推特發文表示跨性別女性不是女性、「有月經的人才是女性」等字句，引發多方抨擊，甚至連合作過的演員舉凡丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、艾瑪華森（Emma Watson）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）都發聲批評。對此，她近期上podcast節目再次發表相關看法。
綜合外媒報導，由梅根菲爾普斯羅柏（Megan Phelps-Roper）擔任主持的專題播客節目《J.K. 羅琳的獵巫審判》（The Witch Trials of J.K. Rowling）開播後，羅琳陸續在節目上提及她近年掀起的跨性別言論爭議風波，並發表自身觀點，而在14日上線的最新集數當中，羅琳指出即便會讓很多人深感不滿，但她不後悔公開自己的想法。
自羅琳發表性別言論後，不少人紛紛揚言要「抵制她」。對此，羅琳回應：「我很清楚如果我把自身的看法公開，會惹火很多我的讀者。」因為在她的著作中所擁護的價值觀，讓他們深信自己是「為了弱者、差異與公平而戰」。此外，羅琳還提及雖然自己可以不參與這個話題，但她不後悔引起這些爭議，但也承認在引爆這場風波後，她很害怕自己以及家人的安全，直言：「時間將會印證我的想法是對或錯。」並向粉絲們保證自己已聽取另一派人的觀點，且向讀者們喊話：「你們並沒有讀懂我的書。」
羅琳也在節目中指出：「很多《哈利波特》粉絲是站在我這邊的，且有不少書迷是感激我說過那些話的。」事實上，在羅琳的推特中，她並不避諱與不同觀點的網友們談論性別議題，而其推文也有著相當多有關女性權益的文字以及分享，因此仍有兩派網友為她的言論爭執不休。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。