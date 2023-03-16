《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳（JK Rowling），過往因為在推特發文表示跨性別女性不是女性、「有月經的人才是女性」等字句，引發多方抨擊，甚至連合作過的演員舉凡丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、艾瑪華森（Emma Watson）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）都發聲批評。對此，她近期上podcast節目再次發表相關看法。

綜合外媒報導，由梅根菲爾普斯羅柏（Megan Phelps-Roper）擔任主持的專題播客節目《J.K. 羅琳的獵巫審判》（The Witch Trials of J.K. Rowling）開播後，羅琳陸續在節目上提及她近年掀起的跨性別言論爭議風波，並發表自身觀點，而在14日上線的最新集數當中，羅琳指出即便會讓很多人深感不滿，但她不後悔公開自己的想法。

Avisaram que é pra separar a obra do autor? J.K Rowling afirma que aqueles que deixaram de consumir sua obra por conta de seu posicionamento transfóbico não captaram a mensagem dos livros de “Harry Potter” e compara essas pessoas com Comensais da Morte. pic.twitter.com/S4xqZJvZ5z — BCharts (@bchartsnet) March 15, 2023

自羅琳發表性別言論後，不少人紛紛揚言要「抵制她」。對此，羅琳回應：「我很清楚如果我把自身的看法公開，會惹火很多我的讀者。」因為在她的著作中所擁護的價值觀，讓他們深信自己是「為了弱者、差異與公平而戰」。此外，羅琳還提及雖然自己可以不參與這個話題，但她不後悔引起這些爭議，但也承認在引爆這場風波後，她很害怕自己以及家人的安全，直言：「時間將會印證我的想法是對或錯。」並向粉絲們保證自己已聽取另一派人的觀點，且向讀者們喊話：「你們並沒有讀懂我的書。」

羅琳也在節目中指出：「很多《哈利波特》粉絲是站在我這邊的，且有不少書迷是感激我說過那些話的。」事實上，在羅琳的推特中，她並不避諱與不同觀點的網友們談論性別議題，而其推文也有著相當多有關女性權益的文字以及分享，因此仍有兩派網友為她的言論爭執不休。

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019