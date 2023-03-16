中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日表示，已指示外交部與中國大陸建立關係，與我外交關係恐生變，引發外交休克熱議。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目指出，總統蔡英文3月30日訪美要去的中美洲，剛好就是貝里斯跟瓜地馬拉，表示我們外交部早就知道。

郭正亮表示，現在有傳出來一種說法，說是有關3億美元的水電站，就向三方希望尋求協助，三方就是台灣、大陸跟美國。可是這個時間丟出來比較耐人尋味，因為是3月15日，而且是總統寫推特。總統寫推特就表示她要留下書面證據，她不要用嘴巴講，要讓你知道這是真的！

「所以我當然就會聯想到，是蔡英文3月30日要訪美。也許就是警告啦，不要過頭了，不然肯定後面還有更大的事！」郭正亮提到，因為2021年12月尼加拉瓜跟中國大陸建交，如果去看中美洲的地圖，尼加拉瓜上來就是宏都拉斯，宏都拉斯再上去就是貝里斯跟瓜地馬拉，而蔡英文要去的中美洲，剛好就是貝里斯跟瓜地馬拉！主持人李作珩說「沒有宏都拉斯？」郭正亮：「對！如果你要安排出訪邦交國，為什麼沒有這個行程？」

郭正亮直言：「表示我們外交部早就知道，然後碰到了障礙，所以沒有排嘛，一定是這樣嘛！」