女星隋棠外型亮眼，2002年以模特兒身分進入演藝圈，之後轉往戲劇領域發展，2010年主演電視劇《犀利人妻》一炮而紅，並入圍第46屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。近年她結婚後將步調放緩，時常會透過社群平台分享與家人的生活，前陣子隋棠遭鄰居爆料噪音擾民，隋棠也委婉表示有與鄰居溝通，但對方仍不滿意，近日她出席活動談到鄰居，影片曝光後卻有網友認不出，直呼「臉不一樣了」。

隋棠15日出席母嬰品牌活動，前陣子她被樓下房客爆料是噪音擾鄰的「惡鄰」，隋棠也發長文解釋，鄰居當時向台北地院聲請「調解」，雙方經2次調解未果，她透露已很久沒遇到樓下抗議的鄰居，像是消失了，也不會再有第3次調解，全案告終。

許多網友表示認不出來。（圖／翻攝facebook）

不過採訪影片中，隋棠一直低頭回應，加上長髮造型撞臉女星曾愷玹和女星楊謹華，一度讓網友認不出，紛紛留言表示：「整個臉都不一樣了⋯⋯」、「臉是不是變了？」、「她是誰？楊謹華嗎！」、「她是不是臉不一樣了」、「怎麼覺得長得不一樣…」、「聲音隋棠臉不是啊」、「她誰啊？！我怎麼認不出來了啊！」、「認不出來是她」，不過當隋棠抬起臉面對鏡頭後，看起來其實沒有太大變化，應該是當天角度和燈光問題造成差異。

隋棠低頭時看起來撞臉曾愷玹，還有網友認為像楊謹華。（圖／中時資料照）

隋棠接受採訪時說，一家人不會因這次風波就搬走，反而認識不少社區好鄰居，「有住在那邊10幾年、20幾年的鄰居，來跟我說不要被打倒，多了敦親睦鄰的感覺。」還提到鄰居會刻意特別稱讚她的小孩，為的是幫她們一家人打氣，讓她十分感激。