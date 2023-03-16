三圓今（16）日公布2022年合併財報，獲利出現大起大落現象。

三圓建設經理林世祖表示，三圓雖然2021年認列處分三圓青島公司36.5％股權一案，而獲利飆高，EPS達17.34元；但2022年雖無新案完工入帳、靠辦公和店面挹注穩定租金收益，再加上由於三圓青島股權其餘部分，仍必須認列「預期信用減損損失」，因此全年產生大幅虧損。

今天最新出爐的三圓合併財報，2022年營收為9,571萬元，年增4.81％，營業利益34萬元，但提列「預期信用減損損失」約1.03億元之後，全年稅前盈餘轉為-2.88億元，稅後純損達2.71億元，每股稅後純損4.71元。

不過，今年三圓將會有台北市正義國宅都更案「台北之星」，可望先建後售，將力拚轉盈。

另外三圓董事會今天也決議，擬以總價2.9億元以內的預算，買下國光客運位於宜蘭的壯圍的2.3萬坪土地3成持分，為長期投資策略。

林世祖表示，宜蘭這塊地原本由三圓持有7成、國光客運持有3成，包括壯圍鄉新福段113地號等，面積達2.35萬坪；為整體開發，三圓擬買回另外的國光客運持有3成土地，每坪取得價格估計約4.1萬元，以掌握宜蘭縣開發案的發展，擴大多角化經營，創造股東利益。