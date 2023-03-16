美式賣場「好市多」提供許多優質商品，不過有時還是有些東西讓人買了就想退貨。一位女子表示，最近她趁著打折在中和店買了知名品牌Levi’s的真皮皮帶，回家後掛著卻發現整個房間都是消毒水的味道，讓她決定直接退貨。有內行人則分析，該款皮帶應該使用了貼上一層PU材質的二層皮，品質較差，陽光照久了就會裂開。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，由於好市多推出相關折扣，她看了介紹確認是真皮後就買了Levi’s皮帶回家，「結果超臭的！掛在房間整間都是消毒水的味道」，嚇到她馬上回到好市多進行退貨。

一名女子發現皮帶消毒水味久不散去後後馬上進行退貨。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「聽說過陣子還會自動分成兩條皮帶，賺爛了」、「超臭，戴在身上一直聞到味道一直想吐…」、「品質超差，用了大概2～3個月就繃開了」、「我也買到很臭的，聞到頭暈，以為過幾天就會沒味道所以修剪了長度沒去退貨，已經過了3個月，現在才比較沒味道」。

有內行人則分享，「牛剖二層貼PU啦，也是真皮但為次級皮，面料只能塗PU了，陽光照久了就裂了，怎不買好市多自有品牌那條，真真切切料好實在頭層牛」、「皮帶不要買二層牛皮，更不要買PU包二層牛皮的，根本就不耐用，很快就會龜裂，我的休閒皮帶和西褲皮帶都是到淘寶買頭層牛皮，完整的一塊皮，不只耐用，還比賣場便宜」。