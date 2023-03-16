「宅男女神」郭奕芯長相甜美、身材豐滿，2014年以18歲之姿出過3本寫真集，隔年還在電影《同班同學》有大尺度演出，不過近來傳出她情斷富二代男友Brain(羅靖川)，如今IG過往的放閃照片已全數清空。

郭奕芯去年8月在七夕情人節認愛富二代男友Brain(羅靖川)，寫下：「生命裡總會有人成為你的例外，因為你，我才是個公主」，並曬出跟Brain穿白T情侶裝的合照，當時因Brain長相較為清秀，還被網友問：「打扮男性化的女生？」讓郭奕芯傻眼護航：「我男朋友是男的，多謝關心」，之後郭奕芯不時PO出遊照放閃，甜蜜感情閃瞎眾人。

而在去年12月郭奕芯更驚傳好事將近，原來她在IG貼出男友的保單，可見Brain在「身故保障受益人」那欄寫下郭奕芯的全名，並表明郭奕芯是未婚妻，然而她自此未上傳照片放閃，2月14日西洋情人節，郭奕芯即跟爸爸一起用餐，不見男友的蹤影，直到近日更是刪除有Brain的照片，並取消關注男方的帳號，而Brain的IG帳戶則轉為私人狀態，但仍在個人簡介打上白色愛心，並標註郭奕芯。

Brain羅靖川的IG帳戶仍有標註郭奕芯。(圖/Brain IG)

其實，現年27歲的郭奕芯在感情路上相當坎坷，當年僅17歲的她跟分手後多月相約喝酒，未料男友突然向她求婚，讓她被嚇到不斷拒絕，想不到搭公車回家，被男友掐住脖子問：「跟誰搞曖昧？」，此外，郭奕芯也提及男友頻繁出軌，多次原諒卻沒換得好結果，甚至發現男方腳踏三條船，讓她徹底死心。

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