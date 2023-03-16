副總統賴清德15日正式登記參與民進黨2024總統候選人黨內初選。作家楊照認為，總統蔡英文當年任命賴清德擔任行政院長，不安好心，恐斷送他的總統之路。

楊照14日在《世界一把抓》節目中表示，蔡英文之所以任命賴清德為行政院長，不安好心。賴清德當行政院長的這段時間，真的有太多把柄。蔡英文把重要、艱難推動的政策，交給賴清德執行，這是非常聰明的政治布局，找了一個將來有可能挑戰她的人，來幫她執行最困難的政策。

楊照指出，當時最棘手的是「一例一休」，在勞基法的工時及工作規定上，做了徹底、非常大的改變，直接影響到勞資關係與勞動成本，當時引起非常大的反彈，但又不得不做調整，然後又造成更大的困擾。

楊照接著點出，當初改革軍公教退休給付，拉平與一般勞工間的差距，也讓原來預期自己退休後拿到的退休金可以得到保障的人大反彈。

楊照認為，賴清德在行政院長任內的資歷、作為，也有很多問題。當時的總統蔡英文看到了，她接下來要競選2020年連任，而最有可能挑戰她的人，就是賴清德。因為行政院長在政策上不可能真的做得多好，也不可能不做出不怎麼得民心的政策，這有可能會斷送賴清德的總統之路。