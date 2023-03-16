測速照相是用路人最痛恨的對象，當閃光亮起那瞬間，相信不少人都是咒罵三字經。就有一對情侶蜜月進行環島之旅，沒想到回家後收到了一共9000元的罰單，上網PO文抱怨，卻因為一句話惹火全花蓮人，反被砲轟。

原PO在Dcard發文「蜜月收到快一萬的罰單」，他表示蜜月決定用開車環島度過，第一天從台北要南下花蓮，由於傍晚6點才出發，為了趕上10點的Check in，於是開好開滿，又想說宜蘭花蓮人都是一樣的車速，所以放心衝，沒想到就吃了兩張罰單。

隔天到台東富岡漁港，過程臨停下車又被開一張，重新上路後又被開一張，就這樣一路上被開了5張罰單共計9000元。他強調，自己都是跟著前車走，不知為何跟到超速，因此PO文要幫大家「省學費」。

然而原PO發抱怨文，卻因為一句「宜蘭花蓮人都一樣車速」，被懷疑在酸當地人開快車，還留言回「我看到警察都很乖」、「都是固定拍的」，引發不少網友砲轟：「一路違規被抓還敢抱怨」、「固定都有標示還能被拍，好笑」、「原來沒警察就能違規」、「誰跟你在地人都會超速，不會看自己儀表板是不是，整篇都在怪別人」、「自己超速還牽拖別人也這樣」、「字先打對吧，我看的好痛苦」、「說自己很乖很守規矩可以被開到9000元，鬼才信」。

但也有網友逆風挺原PO：「花東很多都是知道測速在哪，平常還真的都開90以上」、「花東一堆速限真的不合哩，路大條又沒車，結果給你速限50，然後插一堆測速」、「去年去七星潭，其中一段超長超大條結果限速30」、「台灣政府邏輯就是，不管怎樣就先限速，以為車禍就少很多，不去思考道路設計合理性」。

原PO事後也再度強調，他只是要提醒大家去東部真的要放慢開，很多又長又大的路段速限卻只有30，自己習慣開50，在北部西部都沒問題，在東部就被開單，「像台9線長到看不到盡頭的大馬路限速30，在那邊酸的就不要給我開超過」。