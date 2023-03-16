核二廠在3月14日正式停止運轉，雖然經濟部口口聲聲說不會缺電，但是完全無法安定人心。美國網路媒體《哈芬登郵報》(Huffpost)表示，在台灣關閉了核二廠之後，「今年夏天可能會發生嚴重大停電」，使台灣更容易受到中國大陸封鎖，而且台灣這個世界前25大的溫室氣體排放者，可能還會進一步提升提名。

報導稱，自居中間偏左的蔡英文政府，在2019年關閉了核一廠，到2021年，國盛電廠(核二廠)的1號機也停止運轉；這周二，2號機也停止了；只剩下台灣南端的馬鞍山核電廠(核三廠)，但是未來兩年內也將逐步關閉，以實現民進黨的「2025 非核家園」。

在過去的 10 年裡，台灣已經建設了 1 吉瓦(1,000百萬瓦)的風力發電，和10吉瓦(10,000百萬瓦)的太陽能，儘管這個數字是個巨大的進步，但仍遠未達到政府的雄心。並且，真正的後果是，這個近2400 萬人口的國家，近90%的人口，依賴化石燃料的電力供應。

加州環境學研究機構-「突破研究所」(Breakthrough Institute)的能源與氣候學研究員西福爾‧王( Seaver Wang)說：「核二廠退役後，相當於台灣減少了三分之一的潔淨可再生能源發電的能力，從碳排放的角度來看，是非常不利的。」

「一方面，台灣在其他清潔能源領域(風力、太陽能)取得的成果被削弱，另一方面也使台灣的能源情況，在短期間內更加不穩定。」

王研究員表示，如果讓核二廠與核三廠再多運轉10年，並且讓其他相似功率的的燃煤電廠給退役，這樣的減碳效果，相當於東非國家肯亞全年化石燃料排放量。

該篇報導認為，台灣核電廠之所以被民進黨給汙名化，可能還有政治原因，因為4座核電廠都是國民黨興建的。既然國民黨是軍事獨裁者，那麼核電廠就是黑暗的象徵，興建的過程中，殘酷地迫使當地居民流離失所。對反國民黨的人來說，核電廠是那些黑暗日子的象徵。

另一方面，台灣對日本有很微妙的共情作用，日本曾被核彈轟炸，日本福島事故也在台灣產生極強烈的反核意識。

民進黨成立於1986年，剛好是蘇聯車諾比核災的五個月後，這個黨從出現就堅持反對核電。在民進黨2017年上任後不久，就通過了非核家園法案，逐步淘汰台灣的反應爐。儘管核二廠運轉許可時間還剩幾年，但蔡政府執意加快關閉速度，在2017年核二廠2號機完成維護後執意停機，以加快廢核速度，但是2017年8月15日的在全島大停電，又使蔡政府重新運轉了核二2號機，直到本周運轉許可到期。

經濟部表示，新的大潭燃氣發電廠，和一個較小的通霄燃煤電廠，可以抵消核二核電站的供電損失。該部表示，如果電力需求超過電網供應，比如在炎熱的尖峰時期，還可以從水電發電中產生額外的電力。

但是，國立清華大學的葉宗洸教授表示，經濟部並未說實話，經濟部並未說實話，核2廠兩部停轉機組的發電功率，高於近兩年新增煤電廠和天然氣電廠的總發電量，如何取代？

至於水力發電，雖然在去年有足夠的大雨，使台灣水力電廠發電量增加到58億千瓦時。但是這是不穩定的，前年，水力發電只生產了35億千瓦時，這才是台灣水力過去10年的平均發電量。

做為對比，僅核二2號機，一年發電量就達80億千瓦時。葉教授說：「今年夏天，我們開始面臨隨時停電的嚴重風險。」

葉宗洸表示，政府原本可以頒發緊急運轉許可證給核二廠，這不奇怪，去年俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐洲各國都發生天然氣短缺問題時，好幾個國家都延後了核電廠的退役時程，包括最決心反核的德國。

但經濟部長王美花表示，除非新北市市長侯友宜同意為核二廠建立乏燃料輸儲設施，否則不可能延長許可。將責任推給地方市長，顯然是政治計算。侯是在野黨的國民黨黨員，被視為明年總統大選的潛在候選人。

任期晚期的蔡英文，可能急著實現民進黨長期以來非核家園承諾，以鞏固她的政治遺產。但是這種完全以政治算計來決定核能政策，葉宗洸完全不能同意。

葉教授說：「她總是承諾今年夏天不會發生大停電；她總是說我們正在推進一個非核家園；她的任期將在一年後結束，絕不會在這時候承認自己的能源政策出錯。」

核二廠的關閉，除了造成供電不穩、增加碳排放以外，還造成國家安全的危機。中國大陸PRC聲稱台灣是一個未回歸的分裂省份，但北京的CCP政府，的確從未統治過這個2400 萬人口的島嶼；這裡在 1949 年中國內戰失敗，國民黨政府逃遷到這裡。在此之前這個島嶼曾是日本殖民地50年。

經過國民黨幾十年的威權統治，也是在這段時間建成了3座核電廠。之後台灣進入民主化改革，並於1996 年舉行了第一次自由選舉。從那時起，台灣雖然只有十幾個國家的邦交，但是世界上的知名度相當高，電子產是世界頂級，並是個友善而開放的民主社會，政治透明度與廉潔排名很高，與冰島和愛沙尼亞相似，高於美國。

政治改革後的在野國民黨，主張與北京建立更密切的關係，或許在此時並不討好，但是民進黨的能源政策，卻使中共更容易向台灣施以軍事壓力。去年夏天，時任美國眾議院議長南希•斐洛西(Nancy Pelosi)訪問台北後，對岸的共軍立即在台灣附近發動軍事演習，以試射飛彈的名義，迫使將液化天然氣運輸船離開台灣，或者較遠的地方卸貨。而天然氣消耗量大，需要不斷的進口。

相比之下，核燃料的使用時間很長，可以在不外購新燃料的情況，提供無碳電力很多年。

環顧台灣周邊，台灣的幾個鄰國都在擁抱核電。韓國總統尹錫悅下定目標，要恢復韓國的核工業，扭轉前任的反核政策；日本走出了福島核子事故後的長期停核決定，他們正在解封現有的反應爐，並計劃建造更多新式反應爐。至於左岸的中國大陸沿海，有著一系列的核電廠；全球新建的55座反應爐裡，一半在大陸。