這是在考國文還是數學？有名父親幫忙就讀小三的孩子解題，總共有六道題目，其中有一道題目答不出來，只好上網求助網友，其餘五道題目為「晶-日-日+青=晴」、「靡-麻+告=靠」、「娃-女+虫=蛙」、「十+甫+寸=博」、「鯧-魚+口=唱」，但最難的「棚-木+日=？」不僅考倒這名父親，網友也紛紛答錯，但有位神級網友則幫解答是「晶」這個字。

一名父親在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳孩子小學三年級的題目照片，從照片中可見有六道題目，「晶-日-日+青=晴」、「靡-麻+告=靠」、「娃-女+虫=蛙」、「十+甫+寸=博」、「鯧-魚+口=唱」，這五道題目都能輕易地寫出答案。

然而，其中的「棚-木+日=？」這道題目便將原PO考倒，原PO只好上網求救廣大、厲害的網友們幫忙解題，「我被考倒了，各位大大有什麼想法呢？我要求救了」。

一名父親被小學三年級題目考倒「棚-木＋日=？」，但有名神級網友幫忙解答是「晶」這異體字。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，多數網友也百思不得其解，紛紛留言表示「盟？」、「我覺得是：明」、「杳，減木減木啦」、「盟，一個月躺著」、「我會留空白等老師改正，之後去睡覺」、「新科目？數文？！」、「這是在考國文還是數學？」、「崩啦，日寫錯了 是山」。

然而，其中有一名神級網友解出答案，並表示是「晶」，這名網友表示這是「晶的異體字」；另外從「教育部異體字字典」網站上也可見，「晶」的異體字有「上『日』下『明』」、「上『日』下『朋』」、「上『月』下『朋』」等也唸晶。