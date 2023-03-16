中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日表示，已指示外交部與中國大陸建立關係，與我外交關係恐生變，引發外交休克熱議。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目指出，台灣的外援有一定的預算限制，支持友邦蓋個場館什麼的，1、2千萬美元就算很高了。但外交部長吳釗燮給立陶宛2+6共8億資源，卻連台灣代表處都沒換到。邦交國看在眼裡，巴拉圭要10億，宏都拉斯水電站要3億，他也覺得非常合理。

郭正亮指出，坦白講，我們台灣的外援，是有一定的預算限制。過去比如說支持友邦蓋個場館、蓋個什麼，大概都是1、2千萬美元就算很高了，這個是3億美元！是不是你吳釗燮搞立陶宛，搞到大家胃口都養大了？你光是給立陶宛贈與就2億，後來又加碼到6億。那巴拉圭也在叫，巴拉圭說我是邦交國耶，巴拉圭跟你要10億！

郭正亮強調，那宏都拉斯水電站跟你要3億，他也覺得非常合理。坦白說，這個就是外交部自己亂了套！結果立陶宛你得到什麼？立陶宛你連一個台灣代表處都沒有，他還要寫「Taiwanese」，不能寫「Taiwan」！你連建交都沒有，一個辦事處還不能叫作台灣代表處，還叫「台灣人的代表處」，那你給人家2+6億，8億美元的資源？那邦交國看在眼裡會有什麼想法？宏都拉斯會想說，我這個3億水電站，為什麼你不能支援我呢？

郭正亮直言，巴拉圭4月30日要選舉，如果又是中間偏左的政黨當選，他還要再跟台灣斷交！所以後面問題還很多。