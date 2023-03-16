美國石油巨擘艾克森美孚16日表示，正計劃在美國進行自2012年以來最大規模的煉油廠擴建工程，投資20億美元擴大其位於德州博蒙特的煉油廠，規模相當於增加一座中型煉油廠。其估計完工後每天煉製運輸燃料的產能增加25萬桶。