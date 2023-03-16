艾克森美孚投資20億美元 擴大德州煉油廠 23:382023/03/16 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國石油巨擘艾克森美孚16日表示，正計劃在美國進行自2012年以來最大規模的煉油廠擴建工程，投資20億美元擴大其位於德州博蒙特的煉油廠，規模相當於增加一座中型煉油廠。其估計完工後每天煉製運輸燃料的產能增加25萬桶。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西方聯合銀行又暴跌 搖搖欲墜 輝瑞投資430億美元收購Seagen 英加密貨幣放款平台Euler遇駭 損失近2億美元 #煉油廠 #艾克森美孚 #億美 #德州 #博蒙特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》韓國將砸逾4000億美元 三星組關鍵技術國家隊 11:582023/03/15 財經 美國擬撥數十億美元 應對中國威脅 11:422023/03/10 財經 《科技》2023年SiC功率元件市場產值22.8億美元 年增逾4成 08:082023/03/10 財經 陸連六個月減持美債 金額創12年半新低 11:562023/03/16 財經 Aramco去年大賺 今年砸錢增產 22:412023/03/14 財經 《美股》消息面：政府出手 瑞信獲救命錢；三星德州廠成本暴增 10:182023/03/16 財經 字節跳動獲新融資 最新估值降至2,200億美元 21:462023/03/15 財經 《國際金融》矽谷銀行歇業 亞企衝擊有限 15:592023/03/13 財經 60年來首見 玉山「看天池」見底 16座山屋大缺水 12:052023/03/10 生活 網爆料王一博搞大肚子不負責 經紀公司火速發聲：極其惡劣 17:342023/03/16 娛樂 大人都在家卻釀慘劇！3歲女童誤拿上膛手槍 打死4歲姊姊 17:252023/03/15 國際 美國人來整形被綁架槍殺 墨西哥：我們比美國安全 11:282023/03/14 國際 受通膨衝擊 三星德州晶片廠成本暴增2450億元 17:322023/03/16 國際 北市就博會18日在花博 月薪最高20萬 13:222023/03/11 生活 鱷魚「認錯媽媽」20年 真相大白！養母下場慘了 10:212023/03/10 搜奇 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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