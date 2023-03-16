維珍軌道股價16日暴跌32％報0.68美元，創2021年上市以來新低。

知情者透露，執行長哈特（Dan Hart）告訴員工們放無薪假，是要為公司爭取時間去完成籌措所需要資金的新投資計劃。目前不清楚無薪假會放到什麼時候，哈特表示將在下周告訴員工進一步安排。

據了解，除了警衛等最基本需要的員工外，全公司幾乎所有人都要放無薪假。雖然維珍軌道仍未達成任何取得額外融資的協定，但其目前正為籌資而在談判之中。

維珍軌道在16日發表的聲明中指出，公司從即日起暫停營運，預計在接下來的數周之內會提出新的未來營運細節。其未證實或否認外界有關其放無薪假的報導。

對於1月發射火箭後未能把九顆衛星送上預定軌道而令任務失敗，公司在聲明中指出相關調查已「接近完成」，其下一支火箭製造所必須要進行的各項修改，已處於最後階段的整合和測試。

有知情者指出早在維珍軌道高層於15日開會宣布暫停營運之前，其管理層已經不斷催逼員工要設法保留公司的現金，和削減採購上的支出。

根據維珍軌道去年11月公布的季報顯示，公司的負現金流已達至5,000萬美元。過去幾個月來，其不斷從布蘭森的家族辦公室獲得額外資金援助來撐著。