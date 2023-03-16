新北一名黃姓男子先前與堂弟及1對情侶一起到汽車旅館狂歡，黃男見女子A醉倒躺在床上，竟不顧對方男友在場，偷偷伸手指侵A女。新北地院審結，依乘機性交罪，判處黃男有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，黃姓男子2022年11月10日晚間受堂弟邀請，與A女及其男友一同前往汽車旅館喝酒唱歌，後來A女與男友喝醉，一起到床上躺著暫歇一會，黃男見有機可乘，便偷偷伸手觸摸A女，以手指侵入A女下體達15秒。

A女因遭侵犯而嚇醒，立刻向躺在隔壁的男友求救，稱「有人在摸我下面，救我」，A女男友清醒後起身查看，目睹黃男靠在A女身邊，手在A女裙下來回擺動，氣得痛罵黃男「太誇張」，事後A女報警處理，全案才曝光。

對此，黃男辯稱，他睡覺的地方距離A女遙遠，摸不到A女，當時半夜起床上廁所，坐在旅館房間的客廳休息後自行離去，隔日就被A女及其男友求償50萬元，認為遭到仙人跳設局。

新北地院審理時，法官認定A女指述前後一致，並於接受偵訊時多次啜泣、語帶哽咽，一度無法陳述等反應，採信A女說詞，再兼衡黃男只為了滿足個人慾望，對A女乘機性交，侵害其身體自主權，至今仍不認罪，毫無悔意等情狀，依乘機性交罪，判處黃男有期徒刑3年6月。可上訴。

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