葉倫預定16日出席參議院金融委員會的預算聽證會，屆時將再度強調政府已採取「果決且強烈的行動」穩定市場信心。她於事先準備的講稿中表示：「我能向委員會保證美國金融業體質健全，且美國人可以相信自己在需要錢時領得到存款。」

葉倫也表示：「過去一周來我們採取的行動展現政府有決心確保存戶的存款安全。」然而，這份事先準備的講稿並未提到瑞士信貸最新爆發的危機。瑞士信貸在15日傳出大股東不再投入資金的消息，股價在收盤暴跌24％，但16日盤中反彈21％。

全中運高中組跆拳道對打首日 平鎮高中搶下3金成大贏家
台片進軍香港投資會 台灣導演合作《無間道3》幕後陣容
Mavis瑪菲司銷售影響力太狂 受邀當澳洲昆士蘭觀光大使
#葉倫 #行程滿檔 #美國金融 #委員會 #準備