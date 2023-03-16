葉倫預定16日出席參議院金融委員會的預算聽證會，屆時將再度強調政府已採取「果決且強烈的行動」穩定市場信心。她於事先準備的講稿中表示：「我能向委員會保證美國金融業體質健全，且美國人可以相信自己在需要錢時領得到存款。」
葉倫也表示：「過去一周來我們採取的行動展現政府有決心確保存戶的存款安全。」然而，這份事先準備的講稿並未提到瑞士信貸最新爆發的危機。瑞士信貸在15日傳出大股東不再投入資金的消息，股價在收盤暴跌24％，但16日盤中反彈21％。
自從上周末矽谷銀行倒閉在美國金融業引爆一連串連鎖效應後，財政部長葉倫（Janet Yellen）便疲於奔命。過去一周她行程滿檔，除了與聯準會及其他主管機關緊急商討對策之外，還得出席國會作證並安撫市場。
葉倫預定16日出席參議院金融委員會的預算聽證會，屆時將再度強調政府已採取「果決且強烈的行動」穩定市場信心。她於事先準備的講稿中表示：「我能向委員會保證美國金融業體質健全，且美國人可以相信自己在需要錢時領得到存款。」
葉倫也表示：「過去一周來我們採取的行動展現政府有決心確保存戶的存款安全。」然而，這份事先準備的講稿並未提到瑞士信貸最新爆發的危機。瑞士信貸在15日傳出大股東不再投入資金的消息，股價在收盤暴跌24％，但16日盤中反彈21％。
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