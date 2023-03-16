二膽陳姓上兵穿者救生衣游向大陸，被大陸海警救起。媒體人黃揚明表示，有二膽退役老兵跟他透露，只有漲潮的時候，才能離開二膽。而海上漂流時他打的可能是緊急聯絡電話，所以被轉到對岸類似119、110的緊急求救電話。

針對陳姓上兵是如何漂到海上？黃揚明16日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，曾在二膽服役的老兵，跟他提到二膽島的地理環境，要他去查一下3月9日當天漲潮的時間，他一查是在早上6、7點，該位老兵說，只有漲潮的時候才能離開二膽 。

黃揚明接著表示，二膽島的南側是用炸藥把海岸炸爛，不讓對岸登陸，那是當年特殊戰力的考量。可是北邊則有沙灘，若是在退潮的狀況下，會有潮間帶，如果是一般人走進去，就會陷在泥濘裡，而動彈不得。也就是說，要漲潮時才能穿救生衣去海上漂流。

黃揚明指出，該上兵下水的時間是算好的，也就是，為什麼他選在早上6、7點離開二膽，這就是預謀，老兵提供了這樣的資訊。

至於救生衣的部分，黃揚明點出，部隊稱沒有短少，那是因為部隊都會多準備，當要裝備檢查時，少了就拿一件來補，所以部隊少了，也會跟你說沒少。因此，該上兵的救生衣有可能是從部隊拿的，也有可能是從運補船，運補船上都有救生衣，可能隨時拿得到。也就是說，他穿上救生衣就是預謀。

另外，立委陳玉珍透露，該上兵打電話給台灣，黃揚明表示，該上兵是打電話給台灣的誰呢？還有他在海上漂流的過程有打電話。對此，二膽老兵認為，可能他的手機根本沒有訊號，所以是緊急聯絡電話，而海域已經是對岸的電信，就轉到對岸類似119、110的緊急求救電話，可能那邊收到訊息，就把他救起來，有可能是這樣的狀況。