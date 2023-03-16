美國科技業大亨基爾許（Steve Kirsch）日前搭機時提出10萬美元（逾新台幣306萬元）的高價，要求臨座女乘客取下臉上戴的口罩，不過，無論基爾許整段航程如何遊說，這名女客都沒有答應。基爾許在推特自曝此事，不少網友開玩笑回應「我願意啊，上述金額一半就成」，也有人罵他「渾球」直指這是騷擾行徑。

基爾許本月10日在推特發文，自稱正在搭乘達美航空（Delta）一班飛機航程途中，「在頭等艙坐我隔壁的這個人，拒絕了我出10萬美元請她取下口罩的提議，整段航程都沒答應。我沒開玩笑。出價之前，我跟她解釋過了戴口罩沒用的。她在製藥公司工作。」基爾許沒有提及這個航班的目的地，推文附上自拍照一張，照片裡的他面帶微笑，機艙滿座。

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf — Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023

基爾許後來對此事留言回應，補充更多細節。為了說服鄰座這名女乘客脫掉口罩，他從100美元開始喊價，同時也告訴女乘客，只要她取下口罩飲食「吸一口氣也可能感染」，基爾許強調已把相關資訊充分告知對方。「早餐送上來的時候，她立刻脫下了口罩！因為人人都曉得，吃東西的時候不會感染！！」

末了他還以最夯的時事話題語帶嘲諷道：｢也許下回我隔壁坐的會是個在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）有存款帳戶的人吧。」

基爾許這則推文引發轉推與熱議，惹來不少網友砲轟。有人直斥「典型大男人主義說教！我賭這位女士很想換位子」、「在密閉空間里騷擾一個女人、管人家閒事，她又沒辦法離開……你可真和善啊」；另名網友痛罵：「我確信她視此為騷擾。真是渾球。」還有人以「討厭鬼」、「令人不快又高傲的蠢蛋」批評基爾許。

美國人早已習慣不戴口罩過日子。圖為今年2月下旬丹佛國際機場因大雪擠滿旅客的景象。（圖）

在批評聲浪之中，也有大批網友留言表示會接受基爾許出的價錢脫下口罩。一名網友留言稱，有了這10萬美元就能替寶貝女兒買下夢想中的房子，但「我不需要別人說服我脫口罩，在這場大流行期間，我努力不戴口罩」。還有人向他喊話：「能否提供你接下來的航班資訊與座位號碼？感謝。」

一名網友甚至留話：「就算你『保證』我會感染新冠，那10萬元我會照拿不誤。」

去年4月，美國航空公司與機場已經解除配戴口罩的要求，雖然如此，很多旅客在航程中還是配戴口罩。

基爾許是矽谷老兵，身為1980年代率先推出光學滑鼠的先驅者之一，1995年Adobe買下了他與人合開Frame Technology公司，他開發的搜尋引擎Infoseek在1999年獲迪士尼收購。據報基爾許2007年的資產淨值為2.3億美元（約新台幣70.36億元）。

《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）指，2020年基爾許為新冠肺炎創設研究基金，個人投資100萬美元。不過，他一直對於已獲美國官方核准的新冠疫苗抱持懷疑態度，也曾在網路上散布有關這場疫情大流行的「錯誤訊息」。基爾許的推特帳號逾28萬人追蹤，他自詡「說實話、以批判態度思考」，在推特發布的貼文多為轉貼對於防疫強制手段、要求大眾戴口罩持懷疑論調的文章連結。