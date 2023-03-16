美國金融危機延燒 棕櫚油價跌至1個月低點
美國數家銀行接連倒閉令全球擔心金融海嘯再起，再加上食用油價格普遍下跌，導致馬來西亞衍生品交易所6月棕櫚油期貨價在16日下跌0.8％至每公噸3,935馬幣（約874.4美元），創下2月15日以來最低點。過去五個交易日內，馬來西亞棕櫚油價格已有四日下跌。新加坡研究機構Palm Oil Analytics創辦人法卡（Sathia Varqa）表示：「棕櫚油期貨價受到銀行業危機衝擊。」
美國數家銀行接連倒閉令全球擔心金融海嘯再起，再加上食用油價格普遍下跌，導致馬來西亞衍生品交易所6月棕櫚油期貨價在16日下跌0.8％至每公噸3,935馬幣（約874.4美元），創下2月15日以來最低點。過去五個交易日內，馬來西亞棕櫚油價格已有四日下跌。新加坡研究機構Palm Oil Analytics創辦人法卡（Sathia Varqa）表示：「棕櫚油期貨價受到銀行業危機衝擊。」
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