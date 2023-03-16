根據呈交主管機關的文件顯示，矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）執行長貝克爾（Greg Becker）和財務長貝克（Daniel Beck），自2018年來薪酬激增30％，總裁德舍諾（Michael Descheneaux）增加20％。

貝克爾去年總薪酬超過990萬美元，其中包括150萬美元現金獎金。

此外，外媒引述內情人士披露，在加州主管機關10日關閉矽谷銀行前幾個小時，該銀行對高階管理人員發放年度獎金。依據人力資源網Glassdoor歷史資料顯示，此類獎金最高達14萬美元。

另外，公開文件顯示，貝克爾在矽谷銀行倒閉的六周前，行使股票選擇權和出售持股，淨賺227萬美元。他向主管機關表示，售股是事先安排好的高階主管股票出售計畫。貝克爾亦在1月底出售價值110萬美元的股票，目的是繳稅。

賓州大學華頓商學院教授泰勒（Dan Taylor）指出，貝克爾的股票交易乍看之下並不違法，但若他是在銀行試圖籌資時賣股，就會產生問題。

倡議組織Accountable US指出，自美國在2018年放寬《陶德－法蘭克》銀行法規後，矽谷銀行的高層就開始享受高薪。

Accountable US主管澤爾尼克（Liz Zelnick）痛批，在2018年共和黨鬆綁金融管制後，矽谷銀行的高層隨即開始自肥和圖利投資人，包括宣布規模5億美元的庫藏股計畫。

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）在寫給貝克爾的信函批評他，「矽谷銀行倒閉前數周沒有把維護銀行安全視為首要任務，反倒忙著出售持股，保護自己的360萬美元資金。銀行倒閉只能怪自己和其他高階同僚。」