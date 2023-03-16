前北約外交安全政策官員克里斯蒂（Edward Hunter Christie）本月初發表了一串推文大讚前美國副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問——陸軍退休將領凱洛格（Keith Kellogg），他本月初於參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）聽證會上，就美國在烏俄戰爭中施行的戰略向參議員作證，內容十分精彩。談到了透過烏克蘭來讓俄羅斯離開賽局，美國就能空出手對付真正的對手——中國大陸，他也談到了德國根本不重要了，波蘭比較重要等等，提供了深入淺出的國家戰略觀點。

前美國副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問——陸軍退休將領凱洛格（Keith Kellogg）於參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）就美國在烏俄戰爭中施行的戰略作證。（Youtube）

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Powerful points by Gen. Kellogg, frm Nat Sec Advisor to VP Pence



-if you can defeat a strategic adversary without any U.S. troops you're at the height of professionalism because that takes a strategic adversary off the tablehttps://t.co/dYk9tpsqyC — Edward Hunter Christie (@EHunterChristie) March 2, 2023

綜合非營利公共權益媒體《伊利諾頻道》（Illinois Channel）以及前北約官員報導，凱洛格本月3日時向議員說明了許多烏俄戰爭美國戰略的立場。

其一，如果你能在沒有動用任何美國軍隊的情況下打敗一個美國戰略對手，你就達到了職業化的高度，因為這就等於把戰略對手從賽局桌上拿開了。

其二，確保俄羅斯的失敗可以讓美國騰出手來關注其主要對手，中國大陸；美國不應該也不需要在那裡（烏克蘭）投入美國軍隊。但如果美國的政策失敗，那麼美國可能不得不這樣做，到時候會成為美國人的第3次歐洲戰爭

其三，德國現在在歐洲的不是一個咖（non-player），人們需要把波蘭人作為主要玩家（major Player）來看待；德國是一個重要的國家，但他們一直都很無能，（政府）領導力沒有達到應有的水平

其四，普丁唯一理解的是權力和力量。你必須把你的膝蓋壓在他的喉嚨上。要如何做到這一點，就是在烏克蘭打敗俄羅斯的軍隊；打敗俄軍，我相信普丁就會倒下

其五，關於如何看待美國政策的代價問題。當我們不得不在海外與對手作戰時，最好不要使用美國軍隊；烏克蘭說不需要美軍，如果我們給他們提供裝備，他們可以打這場仗。

其六，美國必須同時進行2項任務，國內和海外都有許多挑戰，我們需要解決所有這些挑戰；同時，美國需要從總統那裡展現出更強大的領導力，對手的大國必須感受到來自（美國）高層的決心

其七，（美國）總統必須對贏得這場戰爭所要採取的措施，有更明確的認識。讓烏克蘭開車而美國坐在後座上是不對的，這場戰鬥是關於自由世界的，它必須是自由世界關於我們如何戰鬥和如何獲勝的決定。

最後，我們需要美國總統的果斷領導。這確實很重要。普丁需要瞭解（我們）有這種果斷的領導力，而且他實際上是在與美國和自由世界的這一努力作鬥爭。