相關單位在現場架設告示牌。（圖／蘭嶼大小事（112年）／簡銘柱翻攝）

台東縣蘭嶼一名周姓民眾日前在野銀冷泉附近，發現一具抹香鯨的屍體，於是通報相關單位，但因體積太大，相關單位採用自然腐化的方式，但近期民眾再度前往時，發現鯨魚屍體已經移位，被海水沖到附近的海溝，並在臉書社團《蘭嶼大小事（112年）》發文提醒附近民眾。

民眾PO文表示，台東縣蘭嶼野銀大海附近3月2日上午大約6時30分左右，有民眾發現位於靠近野銀冷泉疑似有死白鯨漂來潮間帶，很遺憾連翅膀和尾巴都沒了，只有明顯的看到眼睛和身體，實在感到遺憾不已，希望海豚和鯨魚類都能在海上開開心心的活下來。

昨（15）日，民眾再次前往查看，發現這個抹香鯨移位了，已不在原點，被海浪沖海溝裡了，因為泡海水原因味道沒之前的臭氣沖天，現場馬路上公告牌寫著採用自然腐化，若長期陽光曝曬也許腐化的較快，但牠已經泡在海水海溝中，這會不會造成大污染，擔心海裡的魚蝦和海生物類受到影響，而且鯨魚腐化程度可能會越久。

對此相關單位台東縣政府、海保署及成功大學鯨豚研究中心，也特別在現場架設告示牌，表示為避免重機具等設施進行清運時，造成當地環境及生態之破壞，故決定採用自然腐化分解方式。

不少民眾在PO文下留言，「遺憾的是這隻抹香鯨已經變成鯨屍了、回歸大自然啊！」、「因為海中的生物也會需要！可惜是掉進海溝裡，如果再漂回大海 會更多魚類生物受惠、一頭抹香鯨的屍體可以供當地海洋生物鏈好幾年的食物來源！」、「 除了味道上需要克服外，應該沒有其他問題，畢竟那邊是潛攤，無法讓其沈入海底再分解！」、「但至少對當地生態沒有什麼太大的害處。」。