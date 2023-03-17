2018年台大校長遴選事件中的當事人、台大前校長管中閔13日舉辦新書發表會「大學的脊梁」，他回憶當時許多幫過他的人，連菜販、公車司機都幫他加油，讓他非常感動。管中閔也說：「我記憶很好，幫助我的人我不會忘掉；同樣的，搞我的人，我也不會忘掉！」

政治評論員李正皓14日在《關鍵時刻》表示，看完這本書，就可以感受到管中閔心中恨意，「卡管」真的差點讓管中閔病情加重。

李正皓披露，當年管中閔跟同學吃飯，心臟開始絞痛，過幾天管看到電視新聞在罵他後，當場眼睛一黑，心臟刺痛如電擊，知道自己不對勁，往外跑，看到太太在外面，一句話都說不出來就倒地。倒地當下是管中閔的太太剛好接住，管中閔一直深呼吸，當時若是沒喘過來就危險了。

李正皓說，管中閔慢慢緩下來後，終於知道古人說的「氣急攻心」是什麼原因！更慘的是管中閔每天都無法入眠，也無法平躺，一躺就暈眩。幾天後發現眼睛上有一層水波，以為是太累，過好幾天才去看醫生，醫生說是視網膜剝離。

劉寶傑驚呼，柯建銘說要管中閔自行婉拒聘任，不然不死也半條命，管中閔真的不死也半條命！

李正皓直言，所以現在管中閔也要讓民進黨去掉半條命！當時受到的氣，要加倍奉還給民進黨！