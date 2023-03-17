2024年總統大選，三黨積極展開布局。其中，民進黨副總統賴清德已登記黨內初選，國民黨以新北市長侯友宜為熱門人選。根據《CNEWS匯流新聞網》最新網路調查，侯友宜正面評價重回第一。

《CNEWS匯流新聞網》16日公布台灣政壇主要政治人物的網路聲量，其中針對可能問鼎總統大位的幾位潛在人選的正面評價，根據最新網路調查，侯友宜的正面評價佔比為48.2%，重新位居第一；其次則是國民黨主席朱立倫的47.6%、鴻海創辦人郭台銘為42.2%、賴清德39.0%、前監察院長王建煊11.1%。

而目前台灣政壇上有可能投入2024總統大選的政治人物，在本週網路總聲量中，第一名為賴清德，高達35,342筆，討論焦點多與賴清德的「誠信條款」相關；第二為新北市長侯友宜，達25,803筆，網民討論內容多與拱侯友宜參選以及各家民調的組合討論。排名第三的國民黨主席朱立倫，達21,699筆，多與朱立倫表示民調不用納入自己有關。

《CNEWS匯流新聞網》是針對2024總統大選網路聲量所進行的調查，是透過Lowi Ai 大數據關鍵引擎，根據3月8日12時至3月15日12時搜尋的網路輿情。