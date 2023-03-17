法國武裝部隊部長勒科爾努(Sebastien Lecornu)證實，第一批的 AMX-10 RC輪式坦克已經抵達烏克蘭。雖然火力無法與主戰坦克相比，但是擔任步兵火力掩護、戰場支援是足夠的。

防衛部落格(Defense Blog)報導，3月15日，勒科爾努在國防委員會上表示，法國承諾提供的AMX-10 RC 偵察裝甲車，「剛剛抵達烏克蘭，一些數量已經前往前線」，但是他沒有說明第一批的交付數量。

交付到烏克蘭，並且到前線的意思，就是烏克蘭已經有完成訓練的AMX-10RC坦克兵。勒科爾努表示，烏克蘭坦克兵先是在索米爾騎兵學校(Saumur cavalry school)和康瑞艾營(Camp de Canjuers)訓練，其中包括操作裝甲車。

勒科爾努說，「政府正在考慮進行第二波軍援，烏克蘭對這批裝甲車的評價很好。」

AMX-10 RC 是法國GIAT公司製造的輕型輪式偵察裝甲車，全重只有15噸，車速達到85公里/小時，配備1門105公釐的低膛壓火砲，備彈38發。

該車具有與履帶式車輛相似的越野性能。具有可調式液壓氣動懸架系統，以及自動輪胎充氣系統。每個車輪都安裝了減震器。