有名機車騎士抱怨，台南麻豆交流道前常發生汽車要買檳榔時會與機車搶道，讓他不禁感嘆道路設計不良。

麻豆交流道日常？有機車騎士拍下，在交流道旁因為有一間檳榔攤，不少車輛會在此臨停買檳榔等，但是這條路段上，左邊的三線車道都被畫上「禁行機車」標誌，因此，當買檳榔的車輛太大時，會佔住整個機車道，導致後方的機車根本無法往前行，因此，他不禁感嘆「機車族也要生存、商家要生存」，道路的設計讓人很困擾。

一名機車騎士在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段19秒影片，拍攝地點位於台南市麻豆交流道旁，從影片中可見，1輛大型休旅車要臨停路邊檳榔攤販旁買檳榔，然而，卻被後方1輛機車狂按喇叭，逼得休旅車只好往前一點，違停在一旁的房子前，當狂按喇叭的騎士通過後，休旅車駕駛還對著機車騎士疑似丟出裝檳榔渣的塑膠杯，而這些畫面也被原PO原全程拍下。

對此，原PO也在臉書貼文寫下，他提到這是「麻豆交流道的日常」，商家要生存，機車族也要生存，兩邊都一樣，然而，機車道被擋住，若換車道不只違規，也有可能被行駛而來的汽車追撞，他也表示，去年該條道路發生過意外之後，機車全都被趕到右邊的機車專用道，以及要通過的涵洞，但是他認為，擋路的違規車輛，好歹也請有關單位，出來抓違規「多出來清一清吧」，他也說「前面機車好有勇氣！不過，如果他被揍，我有錄影可以作證。」。

從原PO提供畫面可見，機車道左邊的道路都寫上禁行機車標示，但如果有較大的汽車要在路邊買檳榔，勢必會佔住整個車道，導致後方機車無法通行。