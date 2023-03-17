foodpanda公共事務協理郭昕宜表示，在台中各行政區的前四名外賣訂單量，分別為西屯區、大里、沙鹿及豐原，主因人口數及年輕人較多。台中市點菜熱門類別的前五名，包括鴨肉飯、海鮮鍋、臭臭鍋、鍋燒意麵，及炒麵。

foodpanda台中地區合作店家數，更在過去一年，就成長了42％，提供台中消費者豐富的外送選擇。台中幅員遼闊，傳統上分為山、海、屯，及市區四大區域，各地生活習慣不盡相同。foodpanda 觀察外送數據發現，山線和屯區都偏好各種澱粉類美食。譬如，山線熱門餐點，包含炒麵、鴨肉飯及蘿蔔糕；屯區則鍾愛鍋燒意麵、皮蛋瘦肉粥及蒸餃。

foodpanda此次揭密台中外送數據，發現各區外送偏好饒富在地特色！foodpanda也分享，無論是台中發跡的連鎖店家，或是台中在地小吃「米糕」傳統老店，外送訂單表現，都非常優秀。懶得出門人擠人，在家打開foodpanda APP ，一鍵就能享受熱騰騰的在地美食。

foodpanda分析，豐原區過去曾生產稻米，而大雅區則大量栽培小麥，還有「台灣小麥之鄉」的稱號，想來會特別熱愛澱粉，不是沒有原因。

另一方面，foodpanda也觀察到消費者逐漸習慣透過生鮮雜貨外送，來補充日常所需，提升生活效率。屯區生鮮外送熱門品項，就有冷藏需求採買較麻煩的雞蛋、鮮奶、豆腐；而山線則偏好訂購便利商店的茶葉蛋和拿鐵咖啡，即時補充蛋白質與咖啡因。