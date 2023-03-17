拜登政府激烈升息，已經開始出現後遺症，銀行業烏雲揮之不去，短短一周內，三家銀行Silvergate Capital、矽谷銀行及Signature Bank接連倒閉，點燃市場恐慌情緒，當局雖緊急出手協助紓困，但知名國際信評機構穆迪（Moody's）仍將美國銀行系統的評級從「穩定」降低至「負面」對此，道富金融集團執行長Ron O'Hanley直言，此事是可怕的過度反應。

綜合外媒報導，由於三家銀行宣告破產，加劇投資人對銀行業危機的憂慮，快速上升的利率也增加銀行面臨資產負債管理風險。不過在此狀況下，穆迪仍舊認為聯準會有高機率繼續升息。

對此，道富集團（State Street Corp）執行長Ron O'Hanley提到，所涉銀行在資產與負債方面都有很多特殊的狀況，我不認為評級機構用相同的方式看待整個行業，對這件事情是有幫助的，這是可怕的過度反應。

即使如此，Ron O'Hanley也提到，監管機構的處境相當艱難，「我不認為矽銀事件會造成系統性危機，但恐懼確實正在蔓延，監管機構應該要向市場提供一些保證，雖然已經採取措施，但信任與信念還是相當重要。」

至於聯準會是否會在下周繼續升息，Ron O'Hanley坦言難以預測，甚至可能得等到當天才會有答案，「通膨仍在，勞動力市場也非常強勁，現在很難看到經濟衰退的風險，我認為聯準會需要採取更多行動。」