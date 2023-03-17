土地幾近飽和的台北市，目前尚有最後一塊重劃區，即為「北投士林科技園區 」，簡稱「北士科」。這裡將串聯起「南軟」與「內科」，打造台北科技走廊，其環境同時具備舊市區魅力及未來發展潛力，讓附近建案「玖原和美」站穩新北投市心。

北士科面積約94.38公頃，市府以「4+1產業園區計畫」打造完整的產業廊帶，進而帶動產業升級與轉型；此外，因鄰近多所大型醫護院校及大型醫學中心，將其規劃成智慧醫療園區，成為繼內科、南軟後的第3個產業園區。

銷售協理吳嘉倫表示，北市科最令人津津樂道的即是無可取代的新北投捷運生活圈。新北投捷運生活圈位於捷運紅線，生活機能非常便利，食衣住行也都非常齊全，包括傳統市場、商場、家樂福及薇閣學區都在周邊，不僅緊連接舊市區的商業價值，更結合北市科的未來發展。

銷售協理吳嘉倫表示，過去20年，內湖、南港科學園區已經帶動整個舊市區的發展。(圖/中時新聞網攝)

而北士科的發展也帶動鄰近地區的推案量，一改新北投過去邊陲區域的印象，其中以「玖原和美」站穩新北投市心。吳嘉倫指出，「玖原和美」基地位於北投的中和街及永興路口，屬於雙面臨路的角地，基地面積約有300多坪。

北士科的發展帶動鄰近地區的推案量，其中以「玖原和美」站穩新北投市心。(3D情境示意圖/玖原機構提供)

「玖原和美」位於市中心，以土地幾近飽和的台北市來說，能夠擁有完整的基地實在難得；且玖原機構亦是良心事業，提供消費者住得安心的好宅。吳嘉倫說，玖原機構洪董事長退休後加入建築行列，至今已服務40來年，一路走來一直秉持著「建築就是良心事業」的初衷，因此經營多年幾乎沒有任何負評，是大家可以信任的建設公司。

房價在一片風聲鶴唳下修的壓力當中，新北投捷運站因北士科的發展與得天獨厚的資源，仍然保有穩定的居住需求，前景備受看好。