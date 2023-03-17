台積電創辦人張忠謀16日表示，若與台灣相比，大陸晶片技術落後台灣5至6年。近年拜登政府出重拳打壓大陸研發先進晶片野心，其衝擊也陸續引爆，科技媒體報導，陸晶圓代工大廠中芯倒退至40奈米已可預見，而台積電早在2008年採用40奈米技術，換句話說，兩岸晶片實力應該比半導體教父認為的6年差距來得大。

張忠謀昨與《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）進行世紀對談，對於全球晶片賽局與半導體產業發展的看法。

這幾年大陸全力發展半導體產業，張忠謀指出，美國也陸續祭出晶片法案，其用意是要讓大陸晶片發展腳步放緩下來，關於這點他沒有什麼意見，「甚至支持這樣的方向。」

張忠謀表示，他看過大陸生產最先進晶片，以及了解製造晶片遇到的困難，那些產品都是台積電6年前就可以做出來，他認為，在晶片製造技術上，大陸起碼落後台灣5至6年。

外媒先前披露，中芯使用現有半導體設備，生產7奈米晶片， 並於2021年7月起開始少量出貨，進一步分析，中芯7奈米技術可能是複製台積電7奈米。

不過，美國壓制大陸半導體成效已顯現，據DigiTimes報導，美國半年前就已企圖將大陸半體製程技術鎖在40/45奈米世代，可預見中芯國際接下來將退回40/45奈米世代。

報導指出，由於中芯訂單和客戶流失，近期傳出上半年產能利用率恐只有5成，甚至部分製程跌至4成。受到美國出口限制，台灣IC設計業者透露，未來若中芯製程退回至40/45奈米，28奈米以下產品將轉單台廠等其他代工廠。

中芯去（2022）年業績雖創新高，但毛利率逐季暴減，預估2023年首季毛利率將跌至20%，較2021年同期40.7%腰斬，反映出美國制裁和客戶轉單的雙殺效應比預期慘烈。

金融時報去年報導，美國封殺華為後，華為失去網路設備及智慧型手機霸主地位，甚至快活不下去，華府將用在華為身上的制裁手段，擴及大陸半導體產業，華興資本董事總經理吳思浩（SzeHo Ng）坦言，陸企已被打回石器時代（Stone Age）。