如果要有健康的身體，規律的作息必不可少。近期有一項研究顯示，約有8%不限原因的死亡，都可歸因於不良的睡眠習慣，如果養成5種習慣以提升睡眠品質，就能夠降低約30%的早死機率。

《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項研究是在美國心臟病學會年度科學會議上發表，研究團隊採納2013年至2018年參與全國健康訪問調查（National Health Interview Survey）的172,321人數據，平均年齡約50歲，女性佔54%。這項調查為美國疾病管制暨預防中心（CDC）和國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）所做的年度調查，項目包括睡眠習慣。

研究追蹤參與者約4.3年，有8,681人在這段時間內死亡，其中有30%死於心血管疾病，24%死於癌症，46%則為其他死因。

研究針對採集的數據進行評估，認為有5種習慣影響著睡眠品質：一、每晚睡七到八個小時；二、每周入睡困難不超過兩次；三、每周睡眠困難不超過兩次；四、不服用安眠藥；五、一周至少五天起床後感到睡眠充足。

內科住院醫師Frank Qian表示，如果養成所有習慣就能活得更久，改善整體睡眠並克服睡眠障礙十分重要，或許能及早防範一些早死的可能。

研究發現，相比僅有0或1項良好睡眠習慣的人，擁有5項良好習慣的人早死機率（不限任何原因）低30%，死於心血管疾病的機率低21%，癌症則為19%，死於心血管疾病和癌症等其他疾病則低40%。

此外，符合5項良好睡眠習慣的男性，則較多4.7年的預期壽命；女性則多2.4年。

此前有研究顯示，睡太少或睡太多都會對心臟有負面影響。研究還提到睡眠呼吸中止症就是一種睡眠障礙，人會在睡覺時發生停止呼吸的現象，可能導致高血壓、心臟病等多種疾病。