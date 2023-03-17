陸委會主委邱太三14日證實，失聯的二膽島陳姓上兵人在廈門，而陸軍14日送至立法院的專案報告，首度公開陳兵全名為「陳嘉壎」，但現在卻傳出陳嘉壎不想返台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日就表示，「陳玉珍講得多好『已經上升到北京才能處理了』」，甚至更指出「北京開始要記功了，要開始分獎金了」，引發討論。

吳子嘉15日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「不是蔡政府束手無策，是還更糟糕，外媒《BBC》曾經有一篇專案報導在報導『解放軍對台灣的灰色作戰』」，吳子嘉更指出，「什麼是灰色作戰？就是假新聞，然後認知作戰，二膽島逃兵就是認知作戰，一個小兵跑掉變大事，這事情演變到今天已經變成灰色作戰，這叫『不戰而奪台的計畫』，這用小成本把台灣弄的亂七八糟，解放軍看到不是高興死了？」

吳子嘉更說，「陳玉珍講得多好『已經上升到北京才能處理了』，北京開始要記功了，要開始分獎金了」，吳子嘉也坦言，「這個整個事情是壞事，因為發了通緝令了，地檢署介入調查了，那就是偵查不公開了，偵查不公開後所有隊職官就去調查，有過失就有過失，被調查者開始要停職」。

吳子嘉更接著說，「剩下的事情就是『將帥無能，累死三軍』，小事變大事，這種灰色作戰就成立了」，吳子嘉更強調，「這種就是抗中保不了台，解放軍每天吃你豆腐每天修理你，這樣子民進黨還想執政嗎？」