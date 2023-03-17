中美洲友邦宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日稱，我拒絕增加金援才轉向與中國大陸建交，他後續受訪表示，對過去與台灣的關係心存「感激」，但與北京的經濟關係促使他們轉向。而最近就有一份民調指出，有90.29％的網友認為「金援外交不可取，若因此斷交，經費反而可以來提升台灣的軟實力」，引發討論。

雷依納表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。他指出，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。

對此，根據《NOWnews》16日起針對「請問您是否支持，台灣持續金援宏都拉斯，維護兩國邦交關係？」進行網路民調可以看到，截至16日晚間22時30分止，有90.29％的網友認為「反對。金援外交不可取，若因此斷交，經費反而可以來提升台灣的軟實力」，同時另有9.71％的網友認為「支持。台灣國際局勢獨特，必須依靠友邦幫忙發聲，不能再減少邦交國」。

而參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示「不要浪費錢」、「又不是凱子」、「下一個會是誰？」、「錢留在台灣建設吧」、「堅決反對金援」、「無底洞」、「先還清再來談」、「別再浪費國民的錢去做無意義的事情了」、「金援外交不可取」、「外交部應該展開積極重整計畫，向那些死要錢的國家斷交」。