女星蔡黃汝外型亮麗又有清新氣質，過去因幫忙賣豆花的照片，被鄉民貼到PTT表特版走紅，更獲得「豆花妹」、「鄉民女神」等稱號，之後轉往戲劇領域也繳出亮眼成績單。蔡黃汝16日在IG限動曬出鼻樑破相照，直喊：「不會歪吧！好痛！」，害她連晚飯都沒心情吃。

蔡黃汝今(16)晚返家後至倉庫拿隔天要定裝的鞋，沒想到從底層抽了一雙鞋查看內容物，導致上層的大批鞋盒墜落時狠砸到她，令她崩潰哀號：「我錯了嗎？」。後來蔡黃汝捏摸鼻子查看情況，還擔心說道：「不會歪吧？」，儘管並無大礙，但帶來強烈疼痛感，過沒多久，鼻樑位置還冒出鮮血。而遇到這種事，蔡黃汝覺得相當倒楣說：「心好涼！破相！認真傻眼！」，弄到沒心情吃晚飯。

蔡黃汝被鞋盒砸到流血，最終沒心情吃晚飯。(圖/蔡黃汝 IG)

蔡黃汝受傷當天忙於錄製綜藝節目《飢餓遊戲》，玩得非常開心。(圖/蔡黃汝 IG)

此前蔡黃汝貼出錄完綜藝節目《飢餓遊戲》的收工照，她戴著毛帽、身穿白衣，還套了眼鏡特效濾鏡，俏皮感十足，她拿著花向灰隊隊員道謝：「你們每位在我心中都是最棒的！雖然相處時間不算長，但一起作戰會有感情捏！好喜歡你們，辛苦了」，隨後寫下給隊員的祝福：「你們都要繼續可可愛愛、健健康康，不要讓我擔心～謝謝有你們在背後撐腰支持著」。此外，蔡黃汝也曬出跟隊員之間的合照，雖然她並未入鏡留念，但她其實玩得很開心，大力誇獎他們：「喜歡你們不只正直認真可愛，還很優秀，太感人了。」