國民黨台北市議員鍾沛君近期話題不斷，繼與羅智強先後表態競爭大安區立委隔空交火後，日前又發生遭盾牌牙醫攻擊，當時同黨北市議員徐巧芯就曾留言聲援。國民黨中常會15日通過「中央選戰策略會報」10人名單，但部分成員引發爭議，讓鍾、徐等藍營新生代群起反抗。鍾沛君當天更宣布辭去國民黨文傳會副主委，直呼「懇請主席，本黨不能再失落整個世代！」徐巧芯也發文聲援「勇敢的沛君，革新的路上有我同行！」

鍾沛君15日發文強調，去年選戰她的主軸是「革新」，不只監督市政要革新，做為從政黨員，她也承諾推動黨務革新，看到本黨提出的「中央選戰策略會報」成員，不能不站出來發聲。她點名10人名單中的三大爭議點，直呼自知人微言輕，但若有話不說，就愧對革新黨務職志與承諾。

徐巧芯也轉發鍾的貼文喊「聲援勇敢的沛君，革新的路上有我同行！」網友也讚「哇～看到一位跟巧芯一樣勇敢的人，加油」、「支持，大破大立才能得民心」、「青年新世代站出來，我們支持(妳)你！」、「世代接替，是該交棒給年輕人了」、「國民黨應世代交替。巧芯加油」。