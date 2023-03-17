台灣「羽球一姐」戴資穎16日在全英公開賽女單16強遭遇泰國女將布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），首局雖因失誤過多陷入苦戰，所幸及時穩住陣腳，以21比19、21比11直落2勝出，以對戰13連勝昂首晉級，17日將與中國大陸女將何冰嬌爭奪4強門票。

戴資穎過去對戰以14勝3敗占有絕對優勢，卻在首局開賽先丟4分，直到布莎南擊球過長出界才得分開張，並一口氣連得6分反超。可惜取得10比5領先的小戴突然當機，連丟6分反在技術暫停時落後。

小戴多次在主動局面下發生失誤，所幸及時穩住追成16平。受到球場風勢影響，兩人在後場長球都發生幾次判斷錯誤，但仍是小戴先逼出1個局點，並以一個要放小球的假動作吸引布莎南重心向前，卻手腕一揮將球勾向對角得分，以21比19驚險拿下首局。

次局小戴打出5比2開局，過程也不再像首局那樣顛簸，在12比10領先後打出10比2的收盤攻勢，拿下這場歷時39分鐘的直落2勝利，也贏得對戰13連勝，挺進女單8強。

台灣好手在全英16強紛紛落馬，女單白驍馬對上第2種子、韓國女將安洗瑩，首局僅得3分，最終以3比21、7比21出局。混雙葉宏蔚／李佳馨、男雙李哲輝／楊博軒分別以直落2不敵日本、印尼對手，均於16止步。