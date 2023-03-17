前美國國家安全顧問歐布萊恩近日表示，若台灣發生戰爭，美國會摧毀台灣半導體設施以免被中國接收。前立委蔡正元對此痛批，歷史上以戰爭更迭政權四次，荷蘭、鄭克塽、清朝、日本戰敗都沒有摧毀台灣，美國卻要對台積電下手，美國和民進黨堪稱400年來在台灣最邪惡的一群人。

「再扯也改變不了邪惡！」蔡正元今(16日)在臉書發文表示，美國前國安顧問歐布來恩，這位前美國最高階的國安領導人公開宣稱，美國要炸毀台積電，以免落入解放軍手中。又說這跟二次大戰初期，英軍炸毀盟友法軍的軍艦，造成法軍數千人死亡，以免法軍軍艦落入德軍手中一樣。美國炸毀台積電，當然也會炸死台積電成千上萬的工程師。但問題是，台積電是軍艦嗎？

蔡正元質疑，台灣的400年歷史上，以戰爭更迭政權四次，戰爭失敗的政權認輸就交出政權，從來沒有一次，失敗的政權以焦土作戰毀滅台灣平民的生命財產。日本戰敗沒有摧毀台灣，清朝戰敗沒有摧毀台灣，鄭克塽戰敗沒有摧毀台灣，荷蘭戰敗沒有摧毀台灣。但是美國和民進黨當局密謀，只要台海戰爭爆發一定會戰敗，就計劃好如何摧毀台灣，先從台積電下手？

「因此美國和民進黨，堪稱400年歷年上，出現在台灣，最邪惡的一群人！」蔡正元直言，歐布來恩事後辯稱，因爲解放軍要摧毀台灣，所以美國才要先動手，真是鬼扯到無恥的地步！

蔡正元批，美國和台獨得不到的東西，就要摧毀，才不管台灣人子子孫孫的死活，十分邪惡。