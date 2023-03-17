職棒樂天桃猿啦啦隊「最美MC」林艾融，擁有天使臉蛋和魔鬼身材，近年來活躍於各大綜藝節目，頗有粉絲眼緣，IG累積36萬人支持。14日她的親爸騎機車被突然切出的小客車撞上，一度病危，沒想到司機肇事逃逸，讓林艾融發文求助，好在後來警方找到對方。如今昨(16日)晚間爸爸已從加護病房轉出，她並曝光處理車禍的處理進度，也希望大家持續提供相關影像。

林艾融爸爸日前騎機車行經中山北路，卻為了閃躲路邊起步的小客車，分別跟同向的轎車跟機車發生碰撞，隨後摔倒撞到頭部，住進加護病房，出現顱內出血、鎖骨跟肋骨斷裂，甚至腦出血的症狀。林艾融表示該小客車司機直接肇事逃逸，因此希望若行車紀錄器錄到事發畫面，務必聯繫自己。

慶幸的是，爸爸16日晚間已轉出加護病房，意識仍很清楚，林艾融也能盡快復工。同一天，她在IG抒發情緒透露其實爸爸車禍前不久，自己在健身房時感覺很幸福，沒想到無預警被通知爸爸病危，腦袋一片空白，大概了解情況即迅速發文。經歷了這件事，她坦言車禍改變了一些事，但很珍惜所擁有的一切，並謝謝來自四面八方的協助，讓她內心不會恐懼，並獲得許多前進的力量。

至於最新的車禍處理情況，林艾融表示各方陷入各執一詞的狀況，但因為沒有關鍵影片作證據，警方需要更多評估跟調查，以釐清事實。