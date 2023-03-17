金紙店3樓竄出火光，消防人員射出水柱滅火。（程炳璋攝）

原本在睡夢中的郭姓屋主被火警驚醒後，穿著內褲倉皇逃出。（程炳璋攝）

警消人員在現場架梯準備從前門灌救撲滅火勢。（程炳璋攝）

台南市中西區西寧街一家金紙店16日深夜11時49分傳出火警，起火點在3樓後方雜物間，郭家6人在睡夢中聽到烈火爆裂聲驚醒，先後逃出屋外，郭姓男屋主更穿著內褲就往外跑，警消人員趕到時幸好火勢未延燒到囤放金紙的1樓店面，半小時內將火勢撲滅，幸無人傷亡。

起火的郭姓民宅位在西寧街巷弄內，屬於住宅密集區，1樓經營金紙店，16日近午夜時，3樓後方雜物間傳出火警，郭家大人小孩一家6人陸續驚醒，火舌已經竄出樓頂，郭家人企圖自行滅火失敗，嚇得逃出屋外報警，郭姓屋主不顧還穿著三角內褲，就往外逃生，2名幼童更是嚇傻，各自緊抱身邊的媽媽與阿嬤。

陸續趕到的消防車警笛嗡嗡作響，許多鄰居都被嚇醒，3樓火光明顯，頂樓縫隙竄出濃煙，消防人員急忙射出水柱灌救，鄰近的住戶得知金紙店火警，嚇到根本睡不著，都跑出戶外。

住宅區內金紙店起火，消防局不敢小覷，一口氣派出20多名消防人員在現場待命救援，警方也在路口指揮交通，郭家的金紙幾乎都放在1樓，幸好3樓火勢未往下延燒，警消很快控制火勢，17日零時13分完全撲滅，現場燃燒面積約15平方公尺，無人傷亡。

郭姓屋主驚魂甫定，不知屋內起火原因，稱3樓雜物間沒有電氣設備，只放著一些兒童書籍還有抽水馬達。