邱于庭的照片被詐騙帳號盜用。(摘自臉書)

前年辦畫展的照片也被拿來亂用。(摘自臉書)

邱于庭人美心美。(邱于庭提供)

邱于庭退隱生活過得愜意。(邱于庭提供)

退隱多年的「古典美人」邱于庭平時沒有經營臉書、IG等社群，近日友人在臉書發現她的照片遭盜用，讓她嚇得花容失色、不知所措。

詐騙帳號名稱叫「劉琳」，大頭照放的是她的照片，讓一向好脾氣的她也忍不住暴氣，除了公開呼籲大家別受騙，並直言絕不縱容，她已積極透過相關單位及朋友暗中調查揪出詐騙帳號者，不排除提告。

名為「劉琳」的詐騙帳號者寫著「人終究還是要找個伴，一起過後半輩子」，從去年雙十節開始發文，貼文都是用邱于庭的照片，首圖那張是個年輕美女，「劉琳」以「幫閨蜜徵友」名義給了Line帳號，明顯是拿來騙人交友；又比如前年邱于庭辦畫展的照片，臉書發文處則寫著：「我這種阿姨，還能找到真心的人嗎？」讓邱于庭相當傻眼。

邱于庭說，以前曾應對岸網友要求開微博，偶爾互動，沒想到被拿來亂用，「總覺得是認識我的人做的，連我住內湖都知道，照片也都是從微博上抓的。」她擔心因此有人被騙財騙色，因此公開提醒大家務必謹慎。

64歲的邱于庭雖失婚多年，不過一對兒女與她感情緊密，去年5月媽媽過世，她至今仍沉浸悲傷中。保養得宜的她，身邊追求者眾，不過她談起感情十分理性，寧缺勿濫；平時宅在家除了作畫，也常下廚幫兒子做便當，兒子總是貼心又嘴甜誇她廚藝好，讓她聽得樂開懷。