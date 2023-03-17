西班牙未來女王蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）即將在10月底滿18歲，西班牙王室及政府16日宣布，公主將在8月展開3年軍旅生活，這是訓練她成為未來女王的一環，服完3年兵役才會去念大學。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國《Town & Country》雜誌報導，長相清秀可愛的西班牙蕾歐諾兒公主女大18變，西班牙王室16日宣布，公主5月完成英國威爾斯UWC大西洋學院（UWC Atlantic College）的國際文憑（International Baccalaureate，IB）課程後，將展開3年的軍事訓練。
王室聲明指出，公主下一階段的規畫主要是考量她的職責，首先是王位繼承人，之後是西班牙未來女王。
西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）稍後也證實，蕾歐諾兒公主將接受3年軍事訓練，她說這展現了未來西班牙將會有一位女性最高指揮官，同時西國近年來也持續盡力招募女性從軍。
不像其他同學將直接念大學，蕾歐諾兒公主畢業後將返回西班牙，第一年先在陸軍軍事學院受訓，第二年到海軍受訓，第三年到空軍服役。西班牙王室去年曾宣布，公主完成3年兵役後將進入大學修讀法律。
王室也指出，公主對3年軍事訓練充滿興趣及熱情，深知軍旅生活的要求及犧牲。
17歲的蕾歐諾兒公主是西班牙國王菲利佩6世（King Felipe VI）及王后雷蒂西亞（Queen Letizia）的長女，她是西國王室第一順位繼承人，在父親退位或去世時，她將成為西國武裝部隊最高統帥。
報導指出，蕾歐諾兒公主現在就讀的英國寄宿學校又有「嬉皮霍格華茲」（Hippie Hogwarts）之稱，主因在於該校先進的教育方式及風景如畫的城堡，她放假時會返回西班牙執行王室公務
繼承母親優雅時尚品味的蕾歐諾兒公主多才多藝，會說包括中文在內等四種語言，她也精通大提琴，會打網球、划船及體操。
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