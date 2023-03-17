2008年，中山分局動員百名警力，突襲竹聯幫雷堂尾牙，掃黑逮回50人。（民眾提供）

2008年，中山分局動員百名警力，突襲竹聯幫雷堂尾牙，掃黑逮回50人。（民眾提供）

2008年，中山分局動員百名警力，突襲竹聯幫雷堂尾牙，掃黑逮回50人。圖為現場黑幫小弟，都被警方喝令雙手放頭上。（本報資料照片）

當時包括雷堂現任、前任堂主與精神領袖，全都被依組織犯罪送辦。（本報資料照片）

當年除逮捕50人，還在其他堂口據點，搜到衝鋒槍等大批槍械，成果豐碩。（本報資料照片）

竹聯幫仁堂「明仁會」日前高調春酒，猶如挑釁公權力，警政署長黃明昭通令全國威力掃蕩，並針對囂張的幫派堂口「聚焦打擊」，今（17）日上午黃將赴刑事局舉行掃黑成果記者會。事實上，被視為警方頭號打擊目標的明仁會，其前身「雷堂」，在15年前一場尾牙宴，就曾被100多名警察衝進餐廳突襲，一口氣逮捕包括歷任堂主、大哥與小弟約50人，雷堂幾乎被滅堂。這場堪稱2000年以後台灣最大規模的單一幫派被掃黑紀錄，震驚社會。

2008年1月10日，這天絕對是竹聯幫雷堂歷史慘痛的一天。暗中蒐報雷堂犯行長達3年的北市警中山分局，在時任士林地檢署檢察官、現任高檢署書記官長林宏松的指揮之下，幾乎動員全中山的刑警，加上內湖分局支援警力，晚間8時許，上百警力將南京東路的聚豐園餐廳團團包圍，準備執行象徵「打雷」的「閃電專案」。

早在餐廳外監控的員警收到消息，雷堂當晚席開18桌尾牙，是第四任堂主「石頭」上任後的第一個大型餐敘，包括雷堂的幕後大哥「光明」、前堂主涂哥與前一年剛幫竹聯幫首任幫主陳啟禮扶棺的傅哥等幫內要角都會出席，是檢警收網的大好時機。

在確認餐廳上菜，與會者均無防備的情況下，以金姓、徐姓小隊長為首的大批刑警，率隊與霹靂小組攻上樓，正彼此敬酒談天的180名黑幫兄弟，見持槍的幹員衝進來喝令：「警察辦案，全部雙手放頭上！」每個人面面相覷，因警方將餐廳出入口封鎖，他們已是籠中鳥，插翅難飛。

眾黑幫兄弟質疑：「長官，我們聚餐吃飯而已，有犯什麼罪嗎？」警方立即出示一大疊拘票，表示握有士林地檢署核發的拘票，要依組織犯罪等罪嫌，拘捕在場多名大哥。承辦的蔡姓刑警，打開筆記型電腦，在現場抄錄資料、核對拘捕身分，拿著早就準備好的蒐證相片逐桌「按圖拿人」，一一將拘提對象帶下樓，由2輛大巴士載回分局偵訊。

同時間，雷堂幕後大哥「光明」，因輩份最高，原本就預定要在餐會晚到，警方也掌握他行蹤，趁他從住處出門，立即拘提到案。警方同步搜索雷堂各堂口據點，搜出烏茲衝鋒槍、捷克製ＣＺ７５手槍等5把長短槍械與開山刀與毒品和債權讓渡書、本票等證物。

經偵訊後，全案依組織犯罪、強盜、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、毒品、重利、毀損等多項罪嫌移送士林地檢署。本案堪稱掃黑教科書，樹立警方掃黑威信，時任警政署長侯友宜還親自頒獎，題字：「我習武經年，只為一朝為民除害」送給有功官警。

當時橫行北市，圍事酒店版圖從中山區到信義區的雷堂，為此元氣大傷，面臨「滅堂」危機，一審眾人也都被依組織犯罪重判，不過二審組織犯罪全數無罪，都被依個案輕判。

而雷堂當年其實有個漏網之魚，就是初出茅廬，還在錦州街酒店做「圍事頭」的「京葵」，當時他沒犯行被鎖定，未被檢肅，但警方已注意到此人「將來必是個麻煩」，果然幾年後他升任雷堂堂主，更帶槍投靠仁堂，成立明仁會，也才有日前80桌高調的旗袍辣妹春酒宴。

當時全程蒐證、偵辦此案的刑警見明仁會高調春酒，憶起往事感慨，「只能說長江後浪推前浪，黑社會也是江山代有人才出。黑道犯罪手法日新月異，警察又受限許多法令，對掃黑是一大考驗。」