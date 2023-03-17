波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天表示，波蘭政府初步將運送4架米格-29戰機（MiG-29）給烏克蘭，成為第一個提供烏克蘭戰機的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

法新社報導，烏克蘭已多次要求西方盟友提供戰機，但到目前為止，沒有西方國家承諾給基輔戰機。

烏克蘭主要尋求獲得美國製的F-16現代戰機，米格-29則為蘇聯設計。

杜達今天告訴記者：「未來幾天我們會先移交─如果我沒記錯的話─4架可充分運作的戰機給烏克蘭。」

運送戰機援烏將成為俄烏衝突一項關鍵發展，並將提升基輔防禦俄羅斯飛彈和無人機攻擊的能力。

在運送更多裝備援烏方面，波蘭持續打頭陣，並說服西方跟進。

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，「米格機無法解決任務，我們需要F-16，但米格機確實有助強化我方戰力」，對此烏克蘭向夥伴表達謝意。（譯者：楊昭彥）1120317