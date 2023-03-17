《魔法滿屋》拉丁樂隊和歌手率先在16日晚間於台北飯店快閃演唱，民眾也驚喜同樂，台上台下一起演唱，氣氛熱鬧到最高點。（姚志平攝）

迪士尼動畫《魔法滿屋》，去年推出電影音樂劇版，今年又將有動畫交響音樂會版。（姚志平攝）

《魔法滿屋》拉丁樂隊和歌手率先在16日晚間於台北飯店快閃演唱，民眾也驚喜同樂，台上台下一起演唱，氣氛熱鬧到最高點。（姚志平攝）

曾獲奧斯卡、葛萊美獎、金球獎等多項大獎的迪士尼動畫《魔法滿屋》，去年推出電影音樂劇版，今年又將有動畫交響音樂會版，3月全球首演在台灣，演出前夕，拉丁樂隊和歌手率先在16日晚間於台北飯店快閃演唱，民眾也驚喜同樂，台上台下一起演唱，氣氛熱鬧到最高點。

《魔法滿屋》描述擁有神祕天賦的馬瑞格一家，在家庭衝突及逐漸失去魔法之中，相互理解、重新凝聚家庭力量，並實現自我價值的感人旅程。

這次來台首演的歌手，包括曾獲葛萊美「最佳編曲樂器和人聲」提名的泰希拉．亞芳索（Tehillah Alphonso），她也曾參與《獅子王》交響音樂會在台灣的演出，還有曾為《Encanto》、《黑豹》、《美女與野獸》獻聲的娜塔莉．岡薩雷斯（Natalie Gonzalez），曾參與《悲慘世界》舞台劇美國巡迴演出的安迪．德洛斯．桑托斯（Andy Delos Santos）、以及為迪士尼〈Encanto〉sing-along專輯獻聲的達雷爾．莫里斯（Darrell Morris），將為台灣樂迷獻唱新編《魔法滿屋組曲》。

拉丁樂隊由曾受邀於奧斯卡頒獎典禮演出〈Dos Oruguitas〉，且是《魔法滿屋》原聲帶的首席吉他費德里柯．拉莫斯（Federico Ramos）領軍，並邀請曾參與《魔法滿屋》Hollywood Bowl全球首演的吉他手 克里斯．安德森（Kris Anderson）、手風琴／合成器 馬克．列凡（Mark LeVang），與拉丁打擊樂手吳沛奕、張幼欣、謝騏隆、吉他手巫康裘等樂手共同組成黃金陣容。

充滿拉丁風情的電影歌曲，由曾獲奧斯卡獎的當紅作曲家林．曼努爾．米蘭達（Lin-Manuel Miranda）操刀，他與製作團隊深入哥倫比亞考察後，譜寫出多首英文及西班牙文歌曲，其中他譽為全片之源、幫助主角重新尋回家庭核心價值的〈Dos Oruguitas〉，入圍奧斯卡最佳原創音樂、原創歌曲獎。另一首，〈We Don’t Talk About Bruno〉則是蟬聯五周告示牌百大榜冠軍，下載及播放量更是超越〈Let it go〉，成為迪士尼新一代洗腦神曲，米蘭達也藉此曲再獲2023年葛萊美最佳影視媒體歌曲獎。

演出將於3月18日在台中國家歌劇院、3月19日在台北國家音樂廳，由指揮家吳曜宇帶領長榮交響樂團演出。